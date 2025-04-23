CHP lideri Özgür Özel'den '23 Nisan' paylaşımı: 'O'nun izi var'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP lideri Özgür Özel, "Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
"KURDUĞUMUZ HER HAYALDE O'NUN İZİ VAR"
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı videoyu, şu ifadelerle paylaştı:
"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var.
Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2025
Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/4bQxIV14oH
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