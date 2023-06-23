Ekrem İmamoğlu 'değişim' talebini yineledi: Vatandaşın beklentisi büyük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinin tekrarlanmasının yıldönümünde “İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumunu gerçekleştirdi. “Değişim” mesajını yineleyen İmamoğlu, “Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor” dedi.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00
Ekrem İmamoğlu 'değişim' talebini yineledi: Vatandaşın beklentisi büyük
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Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki konuşmasının ise beklentisini karşılamadığını belirtti. 

İmamoğlu, “Bu şahsi bir mesele değildir. Toplumsal bir beklentidir. Beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur? Bu halkın takdiridir. Ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Bir başka husus, CHP genel başkanlığıdır” dedi. 

"YEREL SEÇİMLER ÖNEMLİ"

İBB Başkanı sözlerine şöyle devam etti:  

“Aday olmak gibi bir kavram da hiç konuşulmadı. Ben bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim: Tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Bu bir süreç tarifidir, makam tarifi değildir. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi arzu ettiğimiz o üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız. Türkiye muhalefetini hep birlikte buradan çıkartmak zorundayız. Bunu yapmak yine her zaman olduğu gibi CHP’nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır.” 


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