Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: 'Memleketini dert edinen herkes konuşacak'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada iddianame hazırlanmasına ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak talep edilmesine yönelik konuşan İmamoğlu, iddianemeye sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen bir zaman dilimini yaşıyoruz. Türkiye’de buna benzer karar alma süreçleri yaşanmıştır ama tabiri caizse bu kadar pervasız, bu kadar kötü bir zaman dilimini ülkemiz ilk kez yaşıyor. Şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili bir iddianame ya da mahkeme süreciyle 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım” ifadelerini kullandı.

‘MERTLİĞİN YERİ SANDIK’

Kendisini siyasette devre dışı bırakmaya çalışan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen İmamoğlu, Erdoğan’ı “mertçe davranmamakla” suçlayarak şöyle konuştu:

“2019’dan bu yana cumhurbaşkanı bu hamleleri birkaç kez daha yapmıştır, denemiştir ve normalleştirmiştir. Türkiye’nin hukuk ve yargı sistemini ne yazık ki kötü etkilemiştir ve iş bugünlere gelmiştir. Defalarca mertliğe davet ettim ama tercih başka. Mertliğin yeri ne? Sandık.”

Erdoğan’ın kendisi ve hakkında devam eden davalara yönelik “Beni ilgilendirmiyor” sözlerini de değerlendiren İmamoğlu, “Bütün bunların arkasında onun olduğunu yalnızca ben değil kendisi de söylüyor. İstediğimiz şu, mertlik. Sayın cumhurbaşkanımı doğup, büyüyüp yetiştiği ve mertliğin simgesi semtinin Kasımpaşa’nın adına yakışır bir biçimde davranmaya davet ediyorum. Kasımpaşa mertlik demek. Kasımpaşa, mert mücadele eden kişi demektir.”

‘İP GİBİ DİZİLME’ POLEMİĞİ

İmamoğlu’nun, hakkında süren yargı süreçlerine yönelik “Beni siyasette devre dışı bırakmaya çalışan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır”açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan jet yanıt geldi. Altun’un sosyal medya paylaşımında “İp gibi dizilip karşısında konumlandığınız Erdoğan hepinizi mağlup etmiştir” ifadesini kullanmasının ardından bu kez İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’dan yanıt gecikmedi. Ongun, “Bu ülkede erdemli, vatansever yöneticiler sadece Yüce Türk Milleti’nin önünde hizmet için dizilir. İmamoğlu İstanbul’da ‘ip gibi dizilen’ bütün kabine üyelerini Ankara’ya geri göndermiştir” diye yanıt verdi.

‘HERKESİ CESUR OLMAYA ÇAĞIRIYORUM’

Geçen hafta TÜSİAD Genel Kurulu’nda hükümete yöneltilen yargı ve ekonomiye dönük eleştirileri yönelttiğimiz İmamoğlu şunları söyledi: “Memleketini dert edinen herkes konuşacak. Konuşmak bu ülkede ne zamandır suç oldu? TÜSİAD üyeleri tek tek konuşmalı. TÜSİAD gibi başkaları da konuşmalı. İmamoğlu’na yapılan bu taciz, o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız, siz de ses çıkaracaksınız. Herkesi söz söylemede cesur olmaya davet ediyorum.”

KADINLARA VE GENÇLERE ÇAĞRI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağı önseçim için aday adaylığı başvurusu yapıp yapmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Benim durumum ortada ama milletimizin takdiri. Etkin bir süreç işleterek günün sonunda cuma gününe kadar bir karar oluşturacağız” dedi. İmamoğlu, özellikle kadınları ve gençleri de 28 Şubat’a kadar devam edecek üyelik sürecinde partiye üye olarak süreçte söz sahibi olmaya çağırdı.