Murat Ongun: İmamoğlu siyasi tarihte en fazla ceza istenen belediye başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun Türkiye siyasi tarihinde, hakkında en fazla hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olduğunu açıkladı.

Murat Ongun: İmamoğlu siyasi tarihte en fazla ceza istenen belediye başkanı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında farklı gerekçelerle açılan 5 dava bulunduğunu bildirdi.

Bu davaların toplam yaklaşık 23 yıl hapis cezasına denk geldiğini belirten Ongun, İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak talep edildiğini belirterek, "Siyasi tarihimizin hakkında en çok hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istenen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu" dedi.

Ongun'un paylaştığı, İmamoğlu'na yönelik davalar şöyle:

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1,

125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

istenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #murat ongun

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