Siyaset Bilimci Öztan İmamoğlu'na yönelik soruşturmaları değerlendirdi: 'İktidarın geri adım lüksü yok'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:59

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Konuya ilişkin konuşan İmamoğlu, "25 yıla kadar hapis, 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak diyorum ki bunların hepsinin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı mertliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEF İMAMOĞLU DEĞİL ALTERNATİF OLASILIĞI!

İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik son aylarda ardı ardına açılan soruşturmalara dair değerlendirmelerini sorduğumuz Siyaset Bilimci Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, soruşturmaların Ekrem İmamoğlu'nun şahsında gelişen bir durummuş gibi görünse de yalnızca onu hedef almadığını, aynı zamanda muhalefetin bu süreç içerisinde kendisini bir alternatif olarak ortaya koyma potansiyeline bir saldırı olduğunu belirtiyor.

2019'da İstanbul yerel seçimlerinin CHP adına zaferle sonuçlanmasının ardından İstanbul’un çok temel bir hedef haline geldiğini belirten Öztan, “İktidar başta sadece İstanbul'u geri alma hedefli bir politika izliyordu. Dolayısıyla herkesin korkusu bir kayyum mu gelecek, İstanbul'daki halk iradesi gasp mı edilecek yönündeydi. Bugün bu aşamanın çok daha ötesine geçildiği, ve asıl hedefin sadece İstanbul'u geri almak değil, tamamen muhalefeti kıpırdayamaz hale getirmek olduğu çok ortaya çıkmış durumda” diye konuştu.

"İKTİDARIN GERİ ADIM LÜKSÜ YOK!"

İmamoğlu’nun adaylaşması sürecinin “siyasi yasağa bariyer oluşturmak için düşünülmüş stratejik bir hamle” olarak değerlendiren Öztan, yine de İmamoğlu’na yönelik soruşturmaların durmayabileceğini öngörüyor.

İmamoğlu’nun adaylaşması ile yalnızca statü değişimi yaşayacağının altını çizen Öztan, “Yeni davalar açılmaya devam edecek çünkü iktidarın bu konuda geri adım atmak ya da sadece aday belirlendiği için bundan vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Fakat psikolojik olarak, yani halk nezdindeki karşılığı değişecek. Soruşturmalar artık sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na karşı değil, bir Cumhurbaşkanı adayına karşı geliştirilmiş bir hamle olacak. O yüzden de tepkiler, tepkileri örgütleme biçiminde elbette bir farklılık olması beklenebilir” ifadelerini kullandı.