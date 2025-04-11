Ekrem İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyasına kaç kişi katıldı?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 23:18

Güncelleme: 11.04.2025 - 23:18

CHP'nin başlattığı "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Seferberliği" kampanyası sürüyor.

Halk TV'de konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İmza kampanyası Türkiye genelinde şu anda 10 milyonun üzerine çıkmış durumda" ifadelerini kaydetti. Çelik ayrıca sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"İstanbul’un tüm meydanlarında olacağız. İmza kampanyası seferberliğimizle erken seçim sandığını getireceğiz, Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz! İradesine sahip çıkan milletimizi, bulundukları ilçe meydanlarındaki standlarımıza bekliyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak imza seferberliğine ilişkin ise şu görseller paylaşıldı: