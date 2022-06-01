Ekrem İmamoğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi: Karar bugün çıkacak

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

KARADENİZ İZLİYOR

İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.

İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.

Şimdi konu yeniden gündemde ve İmamoğlu bugün yargıç karşısına çıkacak.

Yargı İmamoğlu aleyhine kararını verir, bu karar Yargıtay tarafından da onanırsa hakkında siyasi yasak getirilmiş olacak.

AKP’yi iki kez sandıkta yenen İmamoğlu’na mahkeme siyaset yasağı getirecek mi?

Bu gelişmelerin Karadeniz’deki yansımalarını değerlendirmek gerekirse her platformda kendi evladına sahip çıkan Karadeniz insanının gözü bu duruşmada.

31 Mart seçiminin iptal edilmesinin ardından yaşananlar ortadayken İmamoğlu’nu daha fazla büyütecek “mağduriyet duygusu yaratılmaz” diyenler de var.

“İmamoğlu’nun başarısız olması için ellerinden geleni yapıyorlar. İmamoğlu’nu sandıkta yenemeyeceğine inanan zihniyet, niçin siyaset yasağını göze almasın? 2023’ten sonra kime öle kim kala” görüşünü savunanlar da...

Partili partisiz Trabzon’da konuştuğumuz kesimin genel görüşü ise şöyle: “Erdoğan’a şiir okudu diye ceza verdiler, millet onu baştacı yaptı. İmamoğlu’nun 15 bin oyla kazandığı seçim iptal edildi. 800 bin farkla kazandı. Millet kendisine yapılan yanlışı asla unutmaz.”