Ekrem İmamoğlu iddialarına halktan ret: CHP ilk sırada, AKP kan kaybediyor!

Yöneylem Araştırma Mayıs 2025 'Türkiye Siyaset Araştırması'nı kamuoyuyla paylaştı.

200 noktada 2 bin 4 kişiyle yapılan araştırmada Silivri'de tutuklu bulunan İBB başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik iddialar ve seçmen tercihlerine yönelik sonuçlar paylaşıldı.

ÇOĞUNLUK "İMAMOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR İKNA EDİCİ DEĞİL" DEDİ

Araştırmada sorulan "Ekrem İmamoğlu’na yönelik basına yansıyan iddiaları ikna edici buluyor musunuz?" sorusuna yanıt verenler yüzde 55,8 oranında 'hayır' yanıtını verdi.

Yüzde 27,5 oranında 'evet' yanıtı verilirken yüzde 16,7 oranında 'bilmiyorum/cevap yok' yanıtı verildi.

"Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaları hukuki mi yoksa siyasi olarak mı değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yüzde 56,8 oranında 'siyasi' denilirken yüzde 27,8 oranında 'hukuki' yanıtı verildi.

Katılımcılara "Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP yüzde 30,8

AKP yüzde 26,1

MHP yüzde 6,7

İYİ Parti yüzde 3,3

DEM Parti yüzde 7,6

YRP yüzde 2,7

Zafer Partisi yüzde 3

TİP yüzde 1,1

CHP BİRİNCİ PARTİ

Kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin yüzde 36,5 ile birinci parti olduğu görüldü.

AKP'nin oy desteği yüzde 31 olurken, DEM Parti'ye "oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 9, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Diğer partiler şöyle sıralandı:

İYİ Parti yüzde 3,9 Zafer Partisi yüzde 3,6 YRP yüzde 3,2 TİP yüzde 1,3 Diğer yüzde 3,5





AKP'DE KAN KAYBI

Yöneylem Araştırma'nın Nisan ayı anketinde AKP'nin yüzde 32,5 seviyesindeyken Mayıs'ta yüzde 31'e gerilediği dikkat çekti.