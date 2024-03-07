DEM Parti İBB Başkanı adayı Beştaş: Dem Parti sanki oy almıyormuş gibi bir dil kullanıyorlar

DEM Parti İBB Başkanı adayı Beştaş, "Seçmenimiz Halk TV, Sözcü TV izliyor. DEM Parti sanki oy almıyormuş gibi bir dil kullanıyorlar" dedi.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 18:47
DEM Parti İBB Başkanı adayı Beştaş: Dem Parti sanki oy almıyormuş gibi bir dil kullanıyorlar
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Başkanı adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Kadıköy ve Bakırköy'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Beştaş ve Çepni, Kadıköy'deki Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasında (TÜM BEL-SEN) düzenlenen Veteriner Buluşmaları'na katıldıktan sonra, Kiğı, Karakoçan, Adaklı, Yayladere, Yedisu İlçeleri Sosyal Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneğini (KAYY-DER) ziyaret etti.

"SEÇMENİMİZ HALK TV, SÖZCÜ TV İZLİYOR. O KANALLARI İZLEYENLER DEM PARTİ SANKİ OY ALMIYORMUŞ GİBİ BİR DİL KULLANIYOR"

Burada bir konuşma yapar Beştaş, "Sanki şöyle bir algı var, ‘Oylar İmamoğlu’na gidecek, CHP’ye gidecek, DEM Parti az oy alacak’ ağırlıklı olarak bu işleniyor. Ayrıca maalesef kendi seçmenimiz yaygın bir şekilde Halk TV, Sözcü TV izliyor. O kanalları izleyenler DEM Parti sanki oy almıyormuş gibi bir dil kullanıyorlar. Bu katiyen doğru değil. Halkın bize çok büyük bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kadıköy'de bir kafede Hemşinlilerle bir araya gelen Çepni ve Beştaş, vatandaşlarla sohbet etti.

"KAYBETTİRME GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

İstanbul’un öneminin farkında olduklarını dile getiren Beştaş, "Biz diğer partilerin çalışmalarıyla ilgili değiliz. Kazanma, kaybettirme gibi bir gündemimiz yok. Tek bir gündemimiz var bizim çalışmalarımız, İstanbul’a dair düşüncelerimiz" diye konuştu.

Çepni, son olarak, Bakırköy'de DEM Parti standını ziyaret etti.


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