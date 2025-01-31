Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adliyesi önünde yurttaşlara seslendi: 'Bugünkü mesele geleceğimizdir'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:07

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından adliye binası önünde toplanan binlerce yurttaşa sesleniyor.

İmamoğlu'nun konuşması şöyle:

"Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir.

Burada, burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi. Çünkü, çünkü burada tek tek ismini sayarsam yanlış olabilir, atlayabilirim ama ifade edelim ki bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler, bugün buraya adaletin savunması için, bu ülkede adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler.

Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer Hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.

Bütün örgütümüzün yanı sıra elbette yol yürüdüğümüz, özellikle 31 Mart'tan sonra gösterilen seçim başarısıyla Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, başta Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olmak üzere her birimize, en fazla da belediye başkanlarına nasıl müdahale edildiğini, nasıl kötü bir muamelenin gösterildiğini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, elbette bizi farklı konumlandırmaya ve farklı bir biçimde bizleri yorumlamaya çalışanlar var.

Ben, bugün yanımda olan, anons edildi birçok başkanımız da burada ama gelemeyen de var buraya. Çünkü o tarafta, o tarafta insanlarımızın bir araya toplanmasına bile engel olunma çabasını anlayamıyorum.

Korkunun, korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Bu konuda özellikle bu tür ortamlarda polisimizle, sevgili, kıymetli, ayağına taş değmesin diye dua ettiğimiz polisimizle halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum.Bunun o kadar kolay halledilebilecek ortamı var ki, buraya gelmezdi. Onun için gelemeyen başkanlarımız var. İzmir Belediye Başkanımıza, Muğla Belediye Başkanımıza, Tekirdağ Belediye Başkanımıza, onların nezdinde burada oldukları için sarıldım, kucakladım, teşekkür ettim.

Tabii özellikle burada bulunması, nasıl kol kola, omuz omuza olduğumuzu, birlikte 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir arada olduğumuzu gösteren değerli dostum, ağabeyim, Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Mansur Başkanının belediye başkanlarımız adına söyleyecekleri vardır. Mansur Yavaş ile kol kala omuz omuzayım."

YAVAŞ: SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM

İmamoğlu'nun ardından sözü alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan öncelikle size, İstanbul'a geçmiş olsun diyorum. Demokrasimize ve hukuka geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli bunlar. Türkiye'yi adeta açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına cumhuriyet savcısı da iddia edemez.

Hukukta en son yol olan bu tedbire başvurulması yanlıştır. Bir tweet atıyorsunuz Silivri soğuktur diye espri yapıyorlar. Bu espri değildir. Bu demokrasi, hukuk ve ülkemiz adına utanç vericidir. Bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşması için hep birlikte çalışacağız. Bundan sonra kim olursa olsun hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan ve soru sormaktan korkmuyoruz.

Değerli İstanbullular Silivri'de gereksiz yere tutuklu kalanları ziyaret edeceğiz. İnşallah iktidar olduktan sonra Silivri'yi kapatalım."