Ekrem İmamoğlu kararı sonrası 'Yolunuz adliyeye düşerse, hakkınızda adil karar verilir mi?' anketi

15 Aralık 2022 Perşembe, 00:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, en üst sınırdan hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında TCK'nin 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı.

Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

O ANKET AKILLARA GELDİ...

Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası akıllara, MAK Araştırma'nın kasım ayında yaptığı anket geldi. MAK Danışmanlık şirketinin kurucusu Mehmet Ali Kulat, anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tam 1 ay önce MAK DANIŞMANLIK KASIM 2022 TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI içinde sormuş ve abonelerimiz ile paylaşmıştık.



Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?



"Yolunuz bir gün Adliyeye sanık - tanık ya da müşteki olarak düşerse hakkınızda Adil Karar verileceğini düşünüyor musunuz?" pic.twitter.com/h2Tmd4vEiK — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 14, 2022

Söz konusu ankette kısımda katılımcılara "Yolunuz bir gün adliyeye sanık - tanık ya da müşteki olarak düşerse hakkınızda adil karar verileceğini düşünüyor musunuz?" diye soruluyordu.

Bu soruya "Hayır" yanıtını verenlerin oranı yüzde 60'la öne çıkıyordu. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 17, kararsız kaldığını veya cevap vermek istemediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23'tü.

Vatandaşların yüzde 42’si 'gerekli', yüzde 37’si ise 'gerekli değil' yanıtını vermişti. Kararsız olanların oranı da yüzde 21 olmuştu.