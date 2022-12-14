Joe Biden yönetiminden İmamoğlu kararına ilişkin ilk açıklama
Biden'ın ofisinden İmamoğlu'na ceza yorumu geldi: Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ABD'den açıklama geldi.
Habertürk'ten Ali Çınar'ın haberine göre ABD Başkanı Biden'ın ofisi, konuyla ilgili şu demeci verdi:
"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.
Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.
Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.
Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."
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