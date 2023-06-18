Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: Değişimde uzlaştık

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü Ankara Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin yeri ise son ana kadar sır gibi saklanmıştı. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntısıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, görüşmeye ilişkin “Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık” dedi.

İmamoğlu’nun Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

“Benim genel başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbetteki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine birtakım hatırlatmalarım oldu. Taleplerimden dolayı bir araya geldik. Değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık.”

(Ekrem İmamoğlu)

BAYRAM ÖNCESİNİ İŞARET ETTİ

İmamoğlu değişim süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Elbetteki bir yandan genel başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz. Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamlelerin toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Tüm fikirlerimi kendisiyle paylaştım. Yaklaşık 15 yıldır CHP’nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı da doğru bulmam. Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda genel başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar olacaktır.Sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir.”