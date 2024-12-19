Ekrem İmamoğlu: 'Kreş açmaya devam edeceğiz'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:38

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da kreş açılışında açıklamalarda bulundu.

"CANIMIZI SIKAN İŞLER VAR"

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

"Çocukları iyi eğitilmiş bir ülke sarsılamaz. Kreş sayımız 160'a geldi. Tabii ki bazı engellemeler var. Canımızı sıkan işler var. Özellikle konan bütün bu engellere rağmen, israftan kısacağız, bütçemizi doğrulukla, adaletle yöneteceğiz. Bereketi ve bolluğu bu şekilde kurumlarımıza taşıyıp kreş açmaya devam edeceğiz.

"KREŞ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Burs vermeye devam edeceğiz, yurtlarımızı açmaya devam edeceğiz. Ülkemizin, bakın bu söylediğim onlarca hizmetimizin büyük bir kısmı hiç yoktu.

Ama bugünün ihtiyaçları dahilinde, belediyelerimizin temel sorumluluğu olmamasına rağmen, bir yandan temel hizmetlerimizi yaparken bu tarafa da bakıp vatandaşlarımızın hizmetine koşma, onları mutlu etme arzumuzun bu şekilde karşılık bulması muazzam bir iş.

İMAMOĞLU'NDAN İKTİDARA: "ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Ben şimdi böyle bir işi yapan, böyle adımlar atan bir belediye, rakip siyasi partide olsa ne yaparım biliyor musun? Onun yaptığından iki tane daha fazla yapmaya çalışırım.

Gidip onunkini kapatmaya çalışmam. Onunkini kötülemeye çalışmam. İki tane daha fazla yaparım. Üç tane daha fazla açarım. Bu yapılır. Allah'ım yardımcıları olsun."