Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması: Bu kafayla gidersen CHP 850 belediye alacak

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:28

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası’nın açılışına katılmak üzere geldiği Çerkezköy’de halka hitap etti.

İmamoğlu, burada SGK borçlarına ilişkin belediye iştiraklarine haciz ve banka hesaplarına bloke koyulması hakkında konuştu.

"SGK borçlarına haciz koyuyorlar diye haber yaptılar, henüz erişemedik" diyen İmamoğlu, iktidara şu sözlerle seslendi:

"Ayıptır ayıptır. Belediyelerin 96 milyar lira borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri 3 buçuk trilyon lira. Yani tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu toplam gelirinin yüzde 2.7'si. Yani 2 buçuk borcu olan belediyelerin üstüne çullanıyorsun. Niye? 'Belediyeleri seçimde kaybettim' diye. Yani 420'ye yakın belediyeyi CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen 850 olacak 850. Bizim derdimiz milletin parasını millete vermek. Siz birilerini korumakla ömrünüzü geçiriyorsunuz.”

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı iddialarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

"YAPILANDIRMA YAPIN, BELEDİYE MİLLETİN"

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Bakın biz Belediyeler Birliği olarak dedik ki: 'Bunu yapmayın'. Gittim ben Maliye Bakanlığı'na gittim, sonra yazı ile bildirdim. Yapılandırma yapın. İnsanlar, belediyeler borçlarını ödeyebilsin. Ya belediye kimin? Milletin. Belediye hizmet yapıyor. Bak başkanım şu anda burada 10 dakikaya onlarca hizmetini sığdırdı. Vatandaş memnun, bir daha seçti, bir daha seçti, bir daha seçti.

"SİZİN BORÇLARINIZI DA ÖDEYECEĞİZ"

"Böyle 'silkele'yle veya hesabına haciz koyma ile olur mu? Daha kötüsü şu anda öyle abartılacak bir mesele de yok" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ama belli bir medyada bu haberleri yapalım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin itibarlarını zedeleyelim. Ya bizim itibarımız milletin gönlüne girmiş, girmiş. Onu sen hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın. Bak bu kafayla gidersen, diyorum 850 belediye alır bu Cumhuriyet Halk Partisi, 850. Çünkü bizim derdimiz milletin parasını millete vermekle. Ama siz birilerini korumakla hayatınızı geçiriyorsunuz. Gözünüzü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kasasına diktiniz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Partili belediyelerin borcunu ödüyoruz. Bir de böyle bir derdimiz var. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle ilk genel seçimde geleceğiz. Sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz."