Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın yargılandığı 'casusluk davası' yarın başlıyor: Suçlamalar ne, neler yaşanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'casusluk davası' yarın görülmeye başlayacak.

İmamoğlu ve Yanardağ'ın yanı sıra Hüseyin Gün, Necati Özkan hakkında da 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor.

SAVUNMA YAPACAKLAR

Duruşmada, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.

Bu arada, İmamoğlu ve Özkan'ın tutuklu bulunduğu diğer dava da cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.

SUÇLAMALAR NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede İBB'ye ait İstanbul Senin uygulaması milyonlarca kullanıcının verilerinin toplandığı, analiz edildiği ve yurt dışına aktarıldığı öne sürülüyor.

İddianamede, "Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında 'siyasal casusluk' suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır" ifadesi yer alıyor.

Ayrıca iddianamede, İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.