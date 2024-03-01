Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'

Seçime 30 gün kala İstanbul için yapılan son anketin verileri paylaşıldı. MetroPoll'ün son seçim anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 34.7, Murat Kurum yüzde 32.1 oy oranına sahip.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:13
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son ankette '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
Abone Ol google-news

Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri de İstanbul’da seçmenin nabzını tutmak için yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz  “İmamoğlu, 14 Mayıs aritmetiğini altüst ediyor” başlıklı yazısında İstanbul ve Ankara’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak  MetroPoll’ün İstanbul’daki son anketinin sonuçlarını aktardı.

MetroPoll’ün şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu.

Kurum ile İmamoğlu arasındaki oy farkı az oranlarla değişkenlik gösterirken, MetroPoll’ün son anketinde aradaki fark 3.3 puan olarak ölçüldü.

Anket sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7

Murat Kurum: Yüzde 32.1

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9

Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2

Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.


anket sonuçları haberleri ANKET haberleri metropol haberleri İstanbul haberleri Murat Kurum haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...
Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?

Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Savaş' açıklaması: 'Yıpratılması doğru değil'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Lütfü Savaş' açıklaması: 'Yıpratılması doğru değil'
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
'Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istedi' tartışmasına Fatih Erbakan'dan yanıt

'Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istedi' tartışmasına Fatih Erbakan'dan yanıt
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…