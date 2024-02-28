Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi'nin İstanbul anketinde katılımcılara "İBB seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Ankette çıkan sonuç dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:56
Yandaş şirketten çarpıcı anket sonucu: İmamoğlu mu Kurum mu?
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14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketler arasında yer alan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ikinci anketinin sonuçlarını paylaştı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in kişisel YouTube hesabından yaptığı yayında anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un önünde yer aldığı görüldü.

Ankette katılımcılara "31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.

"Ekrem İmamoğlu" cevabını verenlerin puanı 44.3 oldu. "Murat Kurum" yanıtını verenler ise 36.5'te kaldı. Kararsızlar 9.7 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin puanı 8.3 olarak belirtildi.

HANGİ SEÇMENDEN OY ALIYOR?

Ankette İmamoğlu'nun partilerden aldığı oy oranına da yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyen siyasi parti seçmenleri şöyle oldu:

  • AKP: 9.4
  • CHP: 88.4
  • MHP: 12.4
  • İYİ Parti: 76.2
  • DEM Parti: 56.7
  • Yeniden Refah: 7.1
  • Zafer Partisi: 35.5
  • Türkiye İşçi Partisi: 85.2
  • Büyük Birlik Partisi: 7.1
  • Memleket Partisi: 31.8

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