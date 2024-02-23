AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
Ankara'da yarışın CHP adayı Mansur Yavaş ile AKP adayı Turgut Altınok arasında geçmesi beklenirken; gazeteci Nuray Babacan AKP anketlerinde farkın açık olduğuna dair kulis bilgisini paylaştı.
Yerel seçimlere doğru anket şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı. Kamuoyunun gözü İstanbul seçim sonuçlarına kilitlenmişken, Ankara'da da yarış sürüyor.
Son olarak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AK
Parti’nin Ankara’da yaptırdığı anket" diyerek dikkat çeken sonuçlar ve AKP
kulisleri paylaştı.
15 PUANLIK FARK
Babacan'ın aktardığına göre, AKP'nin yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu ortaya çıktı.
Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusuna
verilen yanıtlarda da “sosyal yardımlar” ve “dürüst, güvenilir” başlıkları yer
aldı.
Babacan'ın yazısından
öne çıkanlar şöyle:
-CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti’nin adayı Turgut
Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği
dile getiriliyor.
- İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini
iddia edenler var. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu
belirtiliyor.
- AK Parti’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş
ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile
getiriliyor.
- Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair
sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal
yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst
ve güvenilir” olmak. Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde.
İSTANBUL'DA SON DURUM NE?
İstanbul’la ilgili son durumu da yazan Babacan, CHP’nin adayı
Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasındaki oyların başa baş olduğuna
dikkat çekti.
İstanbul’da yarışın sonucunu DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oyların belirleyeceğini belirten Babacan, “AK Parti’de yapılan ince hesaplara göre, eğer DEM yüzde 4’ün üzerinde, YRP yüzde 3’ün altında oy alırsa Murat Kurum’un, tam tersi olursa Ekrem İmamoğlu’nun kazanma şansı olacak” ifadelerini kullandı.
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