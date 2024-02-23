AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

Ankara'da yarışın CHP adayı Mansur Yavaş ile AKP adayı Turgut Altınok arasında geçmesi beklenirken; gazeteci Nuray Babacan AKP anketlerinde farkın açık olduğuna dair kulis bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:16
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
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Yerel seçimlere doğru anket şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı. Kamuoyunun gözü İstanbul seçim sonuçlarına kilitlenmişken, Ankara'da da yarış sürüyor.

Son olarak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AK Parti’nin Ankara’da yaptırdığı anket" diyerek dikkat çeken sonuçlar ve AKP kulisleri paylaştı.

15 PUANLIK FARK

Babacan'ın aktardığına göre, AKP'nin yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiği sorusuna verilen yanıtlarda da “sosyal yardımlar” ve “dürüst, güvenilir” başlıkları yer aldı.

Babacan'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

-CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor.

- İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ta sıkıntı olduğu belirtiliyor.

- AK Parti’nin Ankara için yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki oy farkının 15 puan civarında olduğu dile getiriliyor.

- Aynı ankette Mansur Yavaş’ın neden tercih edildiğine dair sorular yönetildiği, Yavaş’ın en beğenilen icraatının yüzde 28’le “sosyal yardımlar” çıktığı biliniyor. İkinci tercih edilme nedeni yüzde 8 ile “dürüst ve güvenilir” olmak. Belediye hizmetleri ise bu ikisinin çok gerisinde.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

İstanbul’la ilgili son durumu da yazan Babacan, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat Kurum arasındaki oyların başa baş olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’da yarışın sonucunu DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oyların belirleyeceğini belirten Babacan, “AK Parti’de yapılan ince hesaplara göre, eğer DEM yüzde 4’ün üzerinde, YRP yüzde 3’ün altında oy alırsa Murat Kurum’un, tam tersi olursa Ekrem İmamoğlu’nun kazanma şansı olacak” ifadelerini kullandı.


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