Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı'na: ‘Tuz koktu. Milletimize 'yargı bağımsızdır' masalını anlatmayın’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak "Tuz koktu. Milletimize 'yargı bağımsızdır' masalını anlatmayın. Yargının siyasete bağımlı hâle gelmesi, sadece adaleti değil, milletimizin ve devletimizin geleceğini de tehlikeye atıyor. Yargı siyasallaşmıştır. Yargıya güven kalmamıştır. Bu güven kaybı, ülkemizin ekonomisini çökertiyor, milletimizin geleceğini çalıyor ve devleti zafiyete uğratıyor. Milletimize ve yüce Türk yargısına karşı sorumluluğunuz var. Yetti artık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Adalet Bakanı’na sesleniyorum: Tuz koktu! Milletimize 'yargı bağımsızdır' masalını anlatmayın. Yargının siyasete bağımlı hâle gelmesi, sadece adaleti değil, milletimizin ve devletimizin geleceğini de tehlikeye atıyor. Ne yazık ki parasını verene taraf olan yargı, vicdanları yaralıyor, halkın adalet duygusunu incitiyor. Bu sabah şafak vakti, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve İBB bürokratlarına yönelik operasyon, son dönemde yaşananlardan bağımsız değildir. Vicdanlı her yurttaşın kalbini sızlatan bu uygulamalar, hukuka ve adalete alenen meydan okumaktır. 'İBB kumpas borsası' iddiaları ortadayken, intikam operasyonlarının sürdürülmesi tam bir hukuksuzluk örneğidir. Yargı siyasallaşmıştır. Yargıya güven kalmamıştır. Bu güven kaybı, ülkemizin ekonomisini çökertiyor, milletimizin geleceğini çalıyor ve devleti zafiyete uğratıyor. Milletimize ve yüce Türk yargısına karşı sorumluluğunuz var. Yetti artık."