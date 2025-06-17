Ekrem İmamoğlu’ndan Avcılar mitingine çağrı!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor.
CHP'nin hafta içi düzenlediği mitinglerin bu haftaki durağı Avcılar olarak belirlendi.
Avcılar Marmara Caddesi'nde düzenlenecek mitingin, saati 20.30 olarak duyurulmuştu.
İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Avcılar'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum."