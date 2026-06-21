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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Babalar Günü' için videolu mesaj

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Babalar Günü' için videolu mesaj

21.06.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Babalar Günü' için videolu mesaj

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü için ''Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor'' mesajını verdi.

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Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 

''UMUTSUZLUĞUN DEĞİL ADALETİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR ÜLKE...''

''Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Bugün, evladını düşünen her babanın, evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Gününü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız.''

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