Ekrem İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: Acı gerçekleri tek tek sıraladı

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabından Kurban Bayramı öncesi mesaj verdi.

İmamoğlu, mesajından şunları yazdı:

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız.

Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu!

2017’de yoksulluk çeken bebeklerin oranı %36.8 düzeyindeyken,

2026’da %50’lere tırmanan bir ülke olduk.

Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL’den 6680 TL’ye yükselmiş.

Tam 16 kat.

İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık!

Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe:

Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç - kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak…

Düşün bu milletin yakasından!"