Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: Acı gerçekleri tek tek sıraladı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: Acı gerçekleri tek tek sıraladı

26.05.2026 20:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: Acı gerçekleri tek tek sıraladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı öncesi verdiği mesajda "İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık! Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe" ifadelerini kullandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli sosyal medya hesabından Kurban Bayramı öncesi mesaj verdi.

İmamoğlu, mesajından şunları yazdı: 

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız. 

Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu!

2017’de yoksulluk çeken bebeklerin oranı %36.8 düzeyindeyken,

2026’da %50’lere tırmanan bir ülke olduk. 

Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL’den 6680 TL’ye yükselmiş. 

Tam 16 kat. 

İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık!

Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe:

Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç - kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak…

Düşün bu milletin yakasından!"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Kurban Bayramı