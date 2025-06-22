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Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki

22.06.2025 20:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu "Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır" dedi.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

İmamoğlu şunları yazdı:

"Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez. 

Bölgede bütün taşları yerinden oynatacak gelişmeler yaşanırken, tarihin en önemli kırılmalarının içindeyken, hala bu ülkeyi düşman hukuku ile idare edemezsiniz.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır. Ama bu aziz millet kararını çoktan vermiş ve boyun eğmeyeceğini cümle aleme duyurmuştur."


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