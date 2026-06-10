Gündemar'dan 'mutlak butlan' anketi: Kılıçdaroğlu sadece Cumhur İttifakı'ndan destek görüyor

"Mutlak Butlan Kararı" başlığıyla paylaşılan Türkiye Gündemi araştırmasında katılımcılara, "Mahkeme kararıyla CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iade edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Türkiye genelini yansıtan genel sonuçlara göre seçmenlerin görüşleri şu şekilde şekillendi:

CHP'nin iç işlerine yargı müdahalesidir: Yüzde 59

Hukuken doğru ve uygulanması gereken bir karardır: Yüzde 33

Fikrim yok: Yüzde 8

PARTİ TABANLARINDA KESKİN KUTUPLAŞMA

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden yapılan parti bazlı çapraz analiz oldu. İktidar ve muhalefet seçmeninin mahkeme kararına bakış açısında taban tabana zıt bir tablo ortaya çıktı.

MUHALEFET SEÇMENİ "MÜDAHALE" DİYOR

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin neredeyse tamamı kararı siyasi bir müdahale olarak yorumluyor. Kararı "Yargı müdahalesidir" şeklinde değerlendirenlerin oranı şu şekilde:

DEM Parti: Yüzde 94

İYİ Parti: Yüzde 92

CHP: Yüzde 90

CUMHUR İTTİFAKI KARARI "HUKUKEN DOĞRU" BULUYOR

Öte yandan, Cumhur İttifakı partilerinin seçmenleri mahkeme kararının doğru olduğu görüşünde birleşiyor. Kararı "Hukuken doğru ve uygulanması gereken bir karardır" şeklinde savunanların oranı:

MHP: Yüzde 83

AKP: Yüzde 72

KARARSIZLAR VE PROTESTO OYLAR

Kararsız veya protesto oy kullanacağını belirten seçmen gruplarında da ibre "yargı müdahalesi" şıkkından yana ağır bastı. Protesto oy kullanacakların yüzde 57'si, kararsızların ise yüzde 58'i alınan kararı CHP'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor.

Araştırmanın Künyesi: Gündemar Araştırma ve Danışmanlık tarafından 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması, 2275 katılımcı (n=2275) ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.