Ekrem İmamoğlu'ndan kurultay davası öncesi mesaj: 'Muhalefeti masa başında dizayn edip seçim kazanabileceklerini düşünenler...'

15.09.2025 10:16:00
Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay davası öncesi "Muhalefeti masa başında dizayn edip, seçim kazanabileceklerini düşünenler, bu milleti hiç tanımamış olanlardır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün görülecek kurultay davası öncesinde bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara’da düzenlenen mitingin görüntülerine yer verdi.

İmamoğlu, bu görüntülerle birlikte paylaşımında şu ifadelerle yer verdi: 

"Demokrasinin ve hukuk devletinin en temel ilkelerini hiçe sayanlar bu güzel ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır. Muhalefeti masa başında dizayn edip, seçim kazanabileceklerini düşünenler, bu milleti hiç tanımamış olanlardır. Bu kötülüğe dur demek için Ankara’da bir araya gelen yüzbinlere sonsuz teşekkürler."

 

 

