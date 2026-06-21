Ekrem İmamoğlu'ndan 'Rakibinden korkan' mesajı: 'Bize hapisteyken bile laf yetiştiriyor'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ilişkin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“Rakibinden korkan” yine dayanamamış 7 yıllık yönetimimizi eleştirmiş'' diyen İmamoğlu, ''İstanbul’u yağma, rant ve talan düzeninden kurtarmamız onun için kâbus olmuş. Bize hapisteyken bile laf yetiştiriyor'' dedi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Rakibinden korkan' yine dayanamamış 7 yıllık yönetimimizi eleştirmiş. İstanbul’u yağma, rant ve talan düzeninden kurtarmamız onun için kâbus olmuş. Bize hapisteyken bile laf yetiştiriyor.

''ULAŞIM DEMİŞKEN...''

Ulaşım demişken; yıllardır yatırım planına almadığınız için yapamadığımız Sefaköy - Beylikdüzü Metrosu’nu ve diğerlerini hızlıca imzalayın da işimize taş koymayın.''

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TÜRGEV’in 30’uncu Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuşan Erdoğan yerel yönetimlerle ilgili ''Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin, belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki, milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz'' demişti.