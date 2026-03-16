Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı: 'Her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece meydanlarda olacaklarını açıklamıştı.

CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 99'uncusunu 18 Mart'ta Saraçhane'de düzenleyecek.

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'ın birinci yıl dönümü yaklaşırken, Saraçhane mitingine çağrı yaptıç

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşıma, "19 Mart Darbesi’nin 1. yılında her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz" notunu düştü.

Paylaşımda yer alan videoda İmamoğlu şunları söyledi:

"Aklın ve bilimin içinde olduğu bir yolculuk, bu milleti içine katan bir yolculuk bu ülkenin sorunlarını çok hızlı çözecektir. Biz aslında şöyle bir yolculuk tanımlamalıyız: Bir kahramanı değil, 85 milyon kahramanı olan bir yolculuk tanımlamalıyız. Bu gücü gösteren halkın olduğu yerde umutsuzluğu herkes kafasından silip atacak. Umut kim? Herkes kendine bakacak. Umut kendisi insanların. 'Ben ne yapabilirim? Ben kendim için ne yapabilirim?' dediği yerde o toplumun oluşturduğu zincir bambaşka bir güç. Kimse karşısında duramaz."