Ekrem İmamoğlu’ndan sert tepki: ‘Bu acıların ortak bir sebebi var!’

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’de son zamanlarda yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, şunları yazdı:

“İskenderun’da temel eğitimdeyken rahatsızlanarak şehit olan iki evladımız, Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın acı haberi yüreğimizi dağladı. Ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum.

Son haftalarda yaşadıklarımız, artık tesadüf ya da münferit diyemeyeceğimiz kadar ağır:

Yangın söndürmede görevli gencecik 10 görevlimizi kaybetmemiz,

Mağarada zehirlenerek şehit olan askerlerimiz,

Ve şimdi, aşırı sıcak altında spor yaptırıldıktan sonra fenalaşan askerlerimiz, şehit olan gençlerimiz…

Bu acıların ortak bir sebebi var: İhmaller zinciri!

Asker ocağında, ormanda, dağda… Bu ülkenin evlatları göz göre göre ölüme terk edilemez. Gerçekler kamuoyuna açıklanmalıdır.

Türkiye’nin kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkarılması için etkili soruşturma ve sorumluların hesap vermesi şarttır.”