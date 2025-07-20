Ekrem İmamoğlu savunmasını paylaştı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından video paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek davasının karar duruşmasındaki sözlerine yer verildi.

Ey milletimiz; ya adalet ya sefalet!



Bunu unutmayın. Ya adalet ya sefalet. Başka bir yolu yok. Adalet varsa, bereket var. Bütün bu olumsuzlukları, cefayı, kimin ihtirası ve inadı yüzünden yaşıyoruz.



Silivri’deki savunmanın tamamı web sayfamda; https://t.co/gMi6oY3EMa pic.twitter.com/lVU24S3A4K — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 20, 2025

"Ey milletimiz; ya adalet ya sefalet! Bunu unutmayın. Ya adalet ya sefalet. Başka bir yolu yok. Adalet varsa, bereket var. Bütün bu olumsuzlukları, cefayı, kimin ihtirası ve inadı yüzünden yaşıyoruz." başlığıyla paylaşılan videoda İmamoğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Türkiye; durdurulamayan, düşürülemeyen enflasyonun, faizin, yoksulluğun cenderesi altında inim inim inliyor. Türkiye 'ben ekonomistim' diyen kişinin akşamdan sabaha iki dudağının arasından çıkan emirlerle, akla hayale gelmeyecek uydurma stratejilerle ve bir avuç muhterisin aklıyla çok büyük sıkıntıya giriyor. Dünyanın en yüksek faizini veriyoruz, yüzde 46. Yani ani bütün ekonominin prensiplerini, ilkelerini yok sayarak ortaya konan bir süreçle, yüzde 46 faiz açıklanan bir ülkede, yüzde 60’ları bulan maliyeti ile beraber insanlar ne borçlanabiliyor ne de borç verecek banka bulabiliyor.

Bu ülkede üretemiyor sanayici, üretemiyor tarımdaki çiftçi. Hiç kimse üretemiyor. İflasların ve konkordato ilanlarının rekor kırdığı bir ülkede sadece 6 ayda 1 milyon 50 bin insan haciz gelen kredi kartlarını ödeyemiyor. Halkın geliri yerlerde sürünürken, açlık sınırının altında kalan asgari ücretin hiçbir işe yaramadığı bir Türkiye'de, biz bugün nelerle uğraşıyoruz? Siyasi ikbal ve ihtirası için her şeyi yapabilecek, gözünü kırpmadan bu millete her bedeli ödetecek bir akla karşı bugün burada başka bir mücadelenin içerisindeyiz. Halbuki tanımlı işsizlik yüzde 32’ye ulaşmış. 11 milyon insana tekabül eder işsizlik. Bu insanlar, evine gittiğinde çocuğunun yüzüne bakamıyor. Kızının, oğlunun yüzüne bakamıyor."

İmamoğlu'nun savunması, İmamoğlu'na ait internet sitesinde yer alıyor.