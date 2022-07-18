Ekrem İmamoğlu semt pazarını gezdi: 'Başkanım kurtarın bizi'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:05

Fatih Karagümrük'te semt pazarını bugün ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf, elektrik ve doğal gaz faturalarından, yurttaşların alım gücünün düşmesinden ve satış yapamamaktan dert yandı.

Ekrem İmamoğlu ile esnaf ve yurttaşlar arasında şu diyaloglar yaşandı:

"BAŞKANIM ARTIK BAŞA GELİN"

Pazarda meyve tezgahı bulunun bir esnaf: Başkanım artık başa gelin.

İmamoğlu: Güzel olacak her şey.

Esnaf: Başkanım her şey güzel olacak ama artık yeter.

İmamoğlu: Saygılar efendim...

Yurttaş: Saygı bizden, Karagümrük’ten sana selam. Merak etme sana bir şey olmaz.

İmamoğlu: Eyvallah endişeniz olmasın aynen öyle

Pazarda alışveriş yapan bir kadın yurttaş: Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Benim oğlumun kaburga kemiği kırık rahatsız. Sürekli hastanelere oradan oraya sevk ediliyoruz. Dört yıldır bu çocuğum böyle. Bir randevu bile vermiyor hastane. Bir ilgilenin bir şey yapın. 20 yaşında çocuğum askerliğini bile tecil ettirdi.

İmamoğlu: Ablacığım tabii. Şöyle yapalım. Çocuğunuzun hastane ilişkilerinde biz yetkili değiliz ama yardımcı olalım size. Daire başkanımız hanımefendinin çocuğunun yaşadığı zorlukla bir ilgilensin.

“MAHVOLDUK GEÇİNEMİYORUZ”

Başka bir kadın yurttaş: Başkanım Karagümrük’e hoş geldiniz. Mahvolduk geçinemiyoruz artık.

İmamoğlu: Zamlara çare bulmak için bunları bir an önce yollamamız lazım. Az kaldı.

Yurttaş: İnşallah. Siz seçileceksiniz.

"BAŞKANIM KURTARIN BİZİ"

Erkek vatandaş: Başkanım kurtar bizi, başkanım kurtar bizi.

Kız çocuğu: Ekrem amca ben sizi çok seviyorum

İmamoğlu: Bekle geliyorum oraya.

Kadın yurttaş: Gelecek sizinle bunlarla ışıldayacak başkanım

İmamoğlu: Hepsini kazanacağız. Daha güzel bir Türkiye var edeceğiz hep birlikte."

Öte yandan, pazar esnafının ikram ettiği çayı içen İmamoğlu, sorunlarını dinlediği yurttaşların isteğini kırmadı ve bol bol fotoğraf çektirdi.