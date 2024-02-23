Ekrem İmamoğlu'na Sancaktepe AKP standında üyelik teklifi: 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de AKP'nin seçim çadırını ziyaret etti. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in eşlik ettiği ziyaret, İmamoğlu ile AKP'nin parti görevlileri arasında renkli diyaloglara sahne oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:34
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’deydi. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, AKP’nin seçim çadırını da ziyaret etti.

AKP’liler İmamoğlu’nu partilerine üye yapma teklifinde bulunması gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu teklif üzerine “Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” diye yanıt vererek teklifte bulunan AKP’li görevliye sarıldı.

İmamoğlu “Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar bir biri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan’da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın” dedi. İmamoğlu ve AKP Partili görevliler birbirlerine kolaylıklar diledi.


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