Ekrem İmamoğlu: 'Siyasilerin karnesinin günü, sandık günüdür'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:56

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 17:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Zor Anında İBB Yanında, İstanbul Yaşlılara Soruyor Forumu’na katıldı. Programda İmamoğlu, evde sağlık hizmetlerinden ve tıp merkezlerinden faydalanan 55 yaş üstü bireyler ve yakınları ile Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün ayni ve nakdi yardımlarından faydalananlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, yaşamanın güzel olduğunu ama zorluklarının bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“İBB, ZOR ANINDA MUTLAKA İNSANLARIN YANINDA OLACAK"

Hayatın her dönemi ayrı güzel. Farklılıkları var, zorlukları var ama bir şey var ki kıymetli. Yalnız kalmamak, yalnız olmamak; bu çok önemli. İhtiyaç duyduğun desteğe kavuşabilmek ve birtakım ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hangi yaşta olursa olsun. Aslında yaş almış büyüklerimizle ilgili değil söylediğim. Hayat o zaman, eğer bunları elde edemezsen biraz ağırlaşıyor, biraz yük oluyor, insanlarımızı üzebiliyor. Bu anlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımla diyoruz ki İstanbul’da hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Beraber yürüyeceğiz, beraber olacağız. Herkesi kollayacağız. Ama küçük bir çocuğu, ama bir aileyi, ama sizin gibi çok saygıdeğer büyüklerimizi asla geride bırakmayacağız. Onun için, zor anında olan bir vatandaşımızın yanında olmayı ben, bütün arkadaşlarıma söylediğim şeyi burada tarif olarak yapmak isterim. Sizler bizim büyüklerimizsiniz ve sizlerin yanında olmak, size bir lütuf değildir. Bizim zorunluluğumuzdur ve sorumluluğumuzdur. Onun için iyi ki varsınız. Biz, bunu hissediyoruz. En zor anında büyükşehir belediyemiz mutlaka insanlarının yanında olacaktır.

"SİYASİLERİN KARNESİNİN GÜNÜ SANDIK GÜNÜDÜR"

Bu anlamda İstanbullular bana, sizlere hizmet etme görevini verdiyse o zaman ben de hakkını vereceğim, layık olacağım ve sizler de bana umarım ki güzel duygularınızla, dileklerinizle dua edersiniz. Sizlere karşı sorumluyum. Tabii bizim gibi görev yapan belediye başkanları, siyasilerin karnesinin günü, sandık günüdür. Umarım o gün geldiğinde sizlerden alkış alırız. Karnemize geçer not verirsiniz ve vatandaş o hakkını kullanırken bize karşı, hak ettiğimiz neyse onu verir sandıkta. Yani İstanbulluların hakkını başka kimse sizden geri alamaz. Onu biliyoruz. Sandıkta siz vereceksiniz.

"ATATÜRK'E SORUMLU HİSSEDİYORUM"

Ben, kendimi sizlere gerçekten çok soruMlu hissediyorum, özellikle büyüklerimize. Tabii ben, kendimi, aynı zamanda bu güzel cennet vatanın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de sorumlu hissediyorum. Çünkü bize Cumhuriyet’i hediye ederken olağanüstü kıymetli bir tarifle hediye etti. ‘Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet’ dedi. O bakımdan biz, bu Cumhuriyet’in evlatları ve yöneticileri olarak, bu ülkede ve şehrimizde hiç kimse kendini kimsesiz hissetmesin diye var gücümüzle çalışacağız.