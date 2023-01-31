Ekrem İmamoğlu: 'Spor, adil ve sportmence mücadele etme bilincini öğretir'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 21:21

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 21:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB Spor Kulübü Yıldız Sporcuları ile Buluşma” etkinliğinde, 2 bin 500 altyapı sporcusu ve velileriyle bir araya geldi. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, İBB SK’nin kurucu başkanı, eski İBB Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen de onur konuğu olarak yer aldı. İmamoğlu, konuşma yapacağı salona, tribünleri dolduran sporcular ve ailelerinin sevgi gösterileri altında ulaştı. Etkinlikte, sırasıyla; İBB SK Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu ve Prof. Sözen birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU’NDAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ HAYDAR KAZAZ’A VEFA

Sabah saatlerinde Sultanbeyli’de bir spor tesisi açarak güne başladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu sabah da söylemiştim, burada da söyleyeyim: Hayatımın en büyük şansı, küçük yaşta çok özel bir beden eğitimi öğretmeniyle, bilinçli bir şekilde sporla buluşmam olmuştur. Her zaman minnetle yad ederim. O aldığım eğitim, hayatım boyunca benimle oldu. Spor kültürü, sporcu olmak, bir arada çalışabilmek, takım oyuncusu olmak, başarıya odaklanmak ama aynı zamanda centilmenliği unutmamak, dürüst olmak, müsabakanın kurallarına göre yapılmasına dönük prensipleri elde etmek hususunda bende çok özel bir yeri vardır. Buradan ismini söylemezsem, alınganlık gösterir. Allah sağlığını versin. Trabzon'daki öğretmenim Haydar Kazaz'a buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onun vesilesiyle bütün beden eğitimi öğretmenlerine çok özel selamlarımı iletiyorum” dedi.

“SPOR, İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRETİR”

Sporun toplumların sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden İmamoğlu, “Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda insanın zihinsel olarak da zinde olmasını sağlar. Spor, bireylere çok özel birtakım özellikler kazandıran bir alan. Adil ve sportmence mücadele etme bilinci, azimli ve disiplinli olmayı, bir takımın parçası olarak ortak bir hedef için mücadele etmeyi, dostluğu, barışı, kardeşliği ve hatta güzel ahlakı, aslında iyi insan olmayı öğretir. Bu karakter özelliklerine sahip olan bir toplumun da asla ve asla kötü günleri yaşamayacağı kesindir. İşte öyle bir toplum daha güçlü, adil ve çok özel bir geleceğe doğru yol alır. Bugün adil rekabetten, sportmenlikten, nasibini alan değerli bir toplum olmayı hepimizin hedeflemesi şarttır. İşte bu nedenle, çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmaları bir toplum için çok kıymetli be bunun için çok çalışıyoruz. Sağlıklı toplum; vicdanlı, adaletli ve yüksek ahlaklı bir toplumdur. Onun için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ben, sporcunun zeki, çevik ve yynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünün hafızalarımızdan hiç çıkmaması gerekir” diye konuştu.

KURUCU BAŞKAN SÖZEN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul’a kazandırma hedeflerini yineleyen İmamoğlu, “Bu kentin olimpiyatlara ev sahipliği yapması, sadece tesislerle, spor salonlarıyla mümkün değildir. Sadece bir belediyenin ya da o ülkenin hükümetinin maddi, manevi, arkasında olmasıyla mümkün değildir. Bir şehrin olimpiyatları gerçekleştirebilmesi için, spora dair toplumsal bilince sahip olmaları önemli bir başlangıç noktasıdır. Bizler, tam bu noktada, İstanbul kentinde 7’den 77’ye bütün insanlarımızın spor yaptıkları, hareketli bir yaşam elde ettikleri ve aynı zamanda sağlıklı oldukları bir kent var etmek amacındayız. O bakımdan spor bilinci yüksek ve bütün branşlara ilgisi yüksek bir şehir olmak arzusundayız. Yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Hem kentimize bu değişimi yaşatacağız hem de 16 milyon insanımızla, dünyanın en güzel olimpiyatlarını bu şehirde gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Ve hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, İBB SK’nin kurucu başkanı Prof. Sözen’e emeklerinden dolayı özel teşekkürlerini iletti.

PROF. SÖZEN: “HEPİNİZE ENGİN BAŞARILAR DİLİYORUM”

Prof. Sözen de duygularını, “Sizleri ve güzel tesisi gördükten sonra, ‘Ne kadar da iyi yapmışım, bu kulübü kurmuşum’ diye kendi kendime seviniyorum. Aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyurum. Değerli dinleyenler, değerli gençler, değerli aileleri, bu kulübe teknik olarak büyük emeği geçen akrabam, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görevli İsmail Topbaş'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Onu rahmetle, saygıyla ve de özlemle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Hepinize engin başarılar diliyorum. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla, sevdiklerinizle güzel günler yaşamanızı diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

KELEŞ: “DÜNYA SPORUNUN ZİRVESİNDE OLMAYI HEDEFLEMİŞ BİR KULÜBÜZ”

İBB SK’nin 1999 yılında, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen tarafından kurulduğunu hatırlatan Keleş, büyük hedefleri olan bir kulüp olduklarının altını çizdi. Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü olduklarına dikkat çeken Keleş, “Biz, dünya sporunun zirvesinde olmayı hedeflemiş bir spor kulübüyüz. Yalnızca kürsülerde, madalya törenlerinde değil, sporcularımıza verdiğimiz değerle, onlara sunduğumuz imkanlarla ve onlara sunmuş olduğumuz, açmış olduğumuz yolda onlarla birlikte zirvede olmayı hedefliyoruz” dedi. Kulüp olarak 21 farklı branşta faaliyet gösterdiklerini belirten Keleş, “187 takımımızla ve 3 bin 500 sporcumuz ile İstanbul'un Olimpiyat yolculuğundaki en önemli dayanaklarından biriyiz. Milli takımlarımızda görev yapan 249 sporcumuz, 31 antrenörümüzle milli takımımızı uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz” bilgilerini paylaştı.

Konuşmalardan sonra Keleş, İmamoğlu ve Sözen’e, arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 34 sırt numaralı İBB SK formalarını hediye etti. Ardından İBB SK’nin şampiyon sporcuları sahneye davet edildi ve anı fotoğrafları çekildi. İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da kulübün hem performans hem başarı odaklı olduğunu söyledi.