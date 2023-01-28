Onursal Adıgüzel: İmamoğlu’nu siyasetin dışına itmeyen çalışanlara diyoruz ki; aklınızdan bile geçirmeyin

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:54

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak 'Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası' projesinin temel atma törenine katıldı.

İBB ve Bozüyük Belediyesi iş birliğiyle inşa edilecek proje için düzenlenen törende konuşan Onursal Adıgüzel, "Milli mücadelemiz için kilit bir nokta olan Bozüyük’te olmak bizim için onur. Burada bir anı müzesi ve bir seyir terası açıyoruz. Ama ne güzel ki biraz önce Ekrem Başkanımızın verdiği talimatla da gördük ki bu güzel tesis, bu güzel seyir terası ve müzemiz değerli tesis, Cumhuriyetimizin 100. yılına yetişiyor" dedi.

İBB'ye bu projenin hayata geçirilmesi için verdiği desteğe teşekkür eden Adıgüzel, "Çünkü mühendislik ve mimarlık açısından tecrübesini kaynaklarını kardeş belediyeleriyle paylaşabiliyor. İlçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortak çalışmaya açıklar ve hep birlikte aslında önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye nasıl hizmet edileceğini 85 milyon vatandaşımıza nasıl hizmet edileceğini gösteriliyorlar" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, daha sonra şunları söyledi:

"TEK ADAM REJİMİNE HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ"

Buradan tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılından bahsettiysek ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımızı 16 Mayıs 1919 ‘da Samsun'a hareket ederek milli mücadelemizi başlatan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli Bozüyüklüler tabii ki sadece Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamayacağız biz 2023 yılında. Diğer taraftan Cumhuriyet'in 2. yüzyılına giderken Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyetimizi özgürlüklerle taçlandıracağız ve haksızlıklara, hukuksuzluklara tek adam rejimine hep birlikte son vereceğiz bu yüzyılda.

"EKREM İMAMOĞLU'NA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKARIZ"

Türkiye normal günlerden geçmiyor değerli Bozüyüklüler. Millete hizmet etmek isteyen belediye başkanlarımız var. Eskişehir'den belediye başkanlarımız burada, Bilecik Belediye Başkanımız burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Millete hizmet etmeye çalışan belediye başkanlarımıza karşı hizmeti engellemeye çalışan kamu yöneticileri var. Bu Türkiye'de ilk defa yaşanıyor. 20 yıllık AKP iktidarının geldiği nokta bu. Hizmetle belediye başkanlarımızla yarışamayanlar, sahada kendini anlatamayanlar acaba kredileri mi engelleriz, acaba bütçeleri mi kısıtlarız? O da olmadı türlü türlü masa başı oyunlarıyla mesnetsiz çeşitli iddialarla soruşturmalarla akla sığmayan mahkeme kararlarıyla belediye başkanlarımızı hedef alıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı da siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Haksız, hukuksuz, tekrar vurguluyorum akılsız kararlarla. Biz de tüm CHP'liler diyoruz ki aklınızdan bile geçirmeyin. Biz Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıkarız. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun iradesiyle seçildi.

"VATANDAŞ, 'BEN KARARIMI VERDİM, KARARIMLA OYNAMA' DEDİ"

31 Mart akşamını hep birlikte hatırlayalım. Ben bu işin içindeydim. Tam merkezindeydim. İstanbullular bir karar verdi. Sonrasında bu karara karşı çıkanlar, her fırsatta bu kürsülere çıkıp 'Bizi millet seçti' diyen bir iktidar var karşımızda. Tek tutunduğu nokta 'Beni millet seçti' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ama 21 yıl sonra geldiği noktada da milletin iradesine saygı duymayan bir yöneticileri var. Onlar 6 Mayıs günü 31 Mart seçimlerini iptal ettiler. Hepiniz hatırlayın. Ne oldu? Biz dedik ki 'İlk seçimlerde, tekrarlanan seçimlerde sandık başına gideceğiz, sahip çıkacağız' dedik. Siz Bozüyük’ten geldiniz, Bilecik'ten, dünyanın dört bir yanından demokrasiye sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımız geldi, destek oldular ve 807 bin oy farkla 23 Haziran günü İstanbul'u tekrar CHP'ye, Ekrem İmamoğlu'na emanet ettiler. Ve vatandaş dedi ki 'Ben kararımı verdim. Benim kararımla oynama.'

"İSTANBUL'U KAYBETMİŞ OLMAK BİRİLERİNİN UYKULARINI KAÇIRIYOR"