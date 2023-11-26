Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan ile görüşmüş: 'Partiye dönmemi çok arzu ediyor...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la İstanbul’da bir araya geldiği öğrenildi. Özcan, “Sayın İmamoğlu da benim partiye dönmemi çok arzu ediyor” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’den
ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya geldiği
öğrenildi.
Görüşmenin üzerinden 3 gün önce geçtikten sonra açıklama
yapan Tanju Özcan, “Sayın İmamoğlu da benim partiye dönmemi çok arzu ediyor”
dedi.
"ÇOK GÜZEL OLACAK"
İstanbul’da gerçekleşen ziyarete Bolu Belediye Başkan
Yardımcısı Rasim Özdemir de eşlik etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir,
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile Belediye
Başkanımız Sayın Tanju Özcan, İstanbul’da bir araya geldi. Çok güzel olacak.
Yarına gülümse" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da gazetecilerle bir
araya geldiği programda, söz konusu görüşmeye dair açıklamada bulundu.
Bolu’nun yerel yayınlarından Köroğlu gazetesinden Oğuzhan
Eke’nin haberine göre Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özgür Bey’in,
kurultay öncesinde, Düzce’deki bir gencin soruna verdiği cevap… ‘Tanju benim
arkadaşım, evimde yatırırım gerekirse’ demek, çok anlamlı bir cümle. Evinizde
herkesi yatırmazsınız. Güvendiğiniz insanları evinizde misafir edersiniz. Demek
ki Sayın Genel Başkan, bu cümleleriyle bana ne kadar güvendiğini ifade etti.
Sonrasında bir cümle kullandı ama arkasından, ‘Eski Genel Başkanımın da fikrini
alacağım, soracağım’ gibi şeyler söyledi ama nihai kararı kendisi ve ekibi
verecek. Bu kararı verirken ki ben bu kararın artık olumlu olduğunu görüyorum,
konuşuyoruz da kimlere fikrini soracağını kendisi değerlendirecek. Ben o şeyi
çok farklı yerlere çekmedim” dedi.
Özcan, İmamoğlu için ise, “Sayın İmamoğlu da benim partiye
dönmemi çok arzu ediyor” ifadeleriyle anlattı.
DÖNÜŞ İÇİN BAŞVURMUŞTU
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanınca yaptığı açıklamada "babaevine dönme çağrısı" yapmış, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 15 Kasım'da yeniden partiye dönmek için dilekçe verdiğini açıklamıştı.
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