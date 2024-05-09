İmamoğlu projelerini tek tek anlattı: Atık su projesinin temeli atıldı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:59

Çatalca İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma Açılış Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ temel atmayla birlikte, ilçedeki 7 mahalle parkının da yenileme sonrası açılışlarını gerçekleştirdi. İmamoğlu, Biz Türkiye'de, muhalefetimize çok çalışmayı da öğreteceğiz. Göreceksiniz. Hep gayretli, hep adaletli, hep liyakatli olacağız. Size mahcup olmayacağız” dedi.

Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla, İstanbulluların yaşam kalitesinin artmasına yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Bu yapacağımız yatırım, inşallah kalıcı çözüm getirecek. Bu sorunları, muhtemel can kayıplarını, mal kayıplarını artık Çatalca'da da hiç yaşamayacağız. İstanbul'un her noktasına bu konuda değindik. Özellikle atık su kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracağız. Bu köylerden doğan o kirlilik hatlarını ayıracağız ve ne Karadeniz'e ne de Büyükçekmece Gölü'ne herhangi bir atık su gitmeyecek” bilgilerini paylaştı.



İmamoğlu, “Biz, sizin hiçbir zaman gözünüzü boyayan işler yapmayacağız. Biz, size faydalı işler yapacağız. Görmeyeceksiniz ama toprağın altında size hayatınızı güzelleştirecek, hayatınızı, yaşamınızı kaliteli hale getiren yatırımları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bugün Çatalca'nın 7 tane köy parkını pırıl pırıl hale getirdik, sizlerin hizmetine kavuşturuyoruz. Bu köylerin dışında geniş kapsamlı revizyonlarla, Çatalca'nın bütün köylerini elden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.





