İmamoğlu Umre yolcusu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 01:58
İmamoğlu Umre yolcusu!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın anne ve babasıyla birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy paylaşımında "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerine yer verdi.


Umre Ekrem İmamoğlu

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