İmamoğlu Umre yolcusu!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın anne ve babasıyla birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.
Ersoy paylaşımında "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerine yer verdi.
Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) January 11, 2023
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