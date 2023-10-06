Ekrem İmamoğlu ve AKP'li yurttaş arasında dikkat çeken diyalog

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:30

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:33

İstanbul’un kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

İMAMOĞLU, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği İstanbul’umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" diye konuştu.

AKP'Lİ YURTTAŞ: BAZI KONULARDA SİZE HAK VERİYORUM

İmamoğlu, tören öncesi ve sonrası yurttaşlarla da bir araya geldi, fotoğraf çekilmek ve sohbet etmek isteyenleri kırmadı.

O sırada İmamoğlu ile AKP'li olduğunu belirten yurttaş arasındaki dikkat çekti.

İmamoğlu, "AK Partiliyim ama bazı şeylerde size hak veriyorum" diyen yurttaşa karşı "İnşallah gönlünüzü de kazanırız" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.