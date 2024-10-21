Ekrem İmamoğlu'ndan, İbrahim Kaboğlu'na tepki: 'Talihsiz açıklama, kötü başlangıç'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu’nun “Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir” sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Çok talihsiz bir açıklama, kötü bir başlangıç" dedi.
İstanbul Barosu’nda bugün yapılan seçimde yeni başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu oldu.
Kaboğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada değiştirilemez maddelere ilişkin de konuştu.
İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Kaboğlu dün seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğindeyse Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet’ tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı.”
İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ
Kaboğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından Ekrem İmamoğlu’ndan da tepki geldi.
İBB başkanı şunları söyledi:
“Anayasanın ilk dört maddesi gayet olumlu bir şekilde tariflenmiştir ve bu dört madde mevzu edilecek bir durumu yoktur. Kaboğlu’nun açıklamasını çok talihsiz bir başlangıç açıklaması görüyorum. Bugünden ürettiği polemik hem kendi iç düzenine, hem de kapsadığı baro anlayışına ters. Bulunduğu makamda kişisel görüşlerini açıklayabilir ama bundan ziyade baro bakışını temsil etmelidir. Kötü bir başlangıç yapmıştır, üzüldüm şahsı adına.”
YAVAŞ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kaboğlu’na Yavaş’sa şöyle tepki göstermişti:
“Anayasa madde 4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4’üncü madde ilk üç maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor.”
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