Ekrem İmamoğlu'ndan Cem Aydın tepkisi... Başsavcı Akın Gürlek'e seslendi: 'Seni yöneten aklı söküp atacağız'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:04

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli"ne katıldı.

Panelde konuşan İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

TEK ADAM REJİMİ ZİRVEYE ULAŞTI

Yargının siyasallaşması insanların hayatlarına mal olduğu gibi daha tehlikeli bir boyutu var: Devletin varlığını da tehlikeye atar. İktidarların sınırsız güç kullanmasını önleyecek yegane kuvvet bağımsız yargıdır. Eğer yargıyı siyasetin parçası haline getirirseniz ortada hukuk devleti kalmaz, kurumlar çürümeye başlar. Tüm dünyada otoriter rejimlerin yaptığı tam da budur.

"BAĞIMSIZ YARGI CAN ÇEKİŞİYOR"

Kendisini milli iradenin tek temsilcisi kabul eden, yargıyı bağımsız bir güç olarak görmeyen bir iktidar modelinin modern dünyada yeri yoktur. Türkiye bugün yargının siyasallaşması tanımının bile yetersiz kalacağı bir noktada. Yargıyı bir kişinin çıkarlarına uygun kararlar üreten mekanizmaya dönüştürme çabası ne yazık ki büyük ölçüde amacına ulaştı. Ergenekon davalarıyla başlayan bir süreçtir bu. O dönemde 'ne istedilerse verdikleri' paralel yapılarla kol kola getirdikleri düzenlemeler yargıyı tahakküm altına almalarını sağladı. 2017 referandumu ile bu adımlar kurumsallaştı ve amacına ulaştı.

Tek adam rejimi de zirveye ulaşmıştır. İnsanların, her bireyin eşit olduğu o kutsal yerini kaybetmiştir yargı. İktidarın yargıyı nasıl tahakküm altına aldığını gösteren en pervasız örneklerden biri 2019 yerel seçimleri sonrası yaşananlardır. O dönem olanlar o günden bugüne yaşanmaya devam ediyor.

"BU MİLLET SİZİ TARİHTEN SİLİP ATACAK"

Bu millet sizi bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak. Bu kadar net. Başka bir kurtuluşu da yok. Çünkü kendilerini yetkiyi geçici süre milletten alan bir hükümet olarak değil milletin üstünde bir güç olarak, devletin tek sahibi olarak görüyorlar. Millet neymiş ki, esas olan şahsım, bu kadar net.

Değerli dostumuz Prof. Ahmet Özer, ardından değerli kardeşim Rıza Akpolat... Bir yanda 90 gündür yazılmayan iddianame.. Madem çok önemli şeyler vardı niye yazmıyorsunuz, çünkü uydurmaya çalışıyorsunuz.

"KİMSE BANA OLMAZ SANMASIN"

Önümüzdeki seçimi bugünden kurgulamaya, milletin iradesini baskı altına almaya çalıştıkları nettir. Bağımsız yargıyı kuramazsak ekonomik, siyasi hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bugün siyasetçilere yapılan şafak baskınlarını yarın işadamlarına yaparlar. Sakın sanmasın kimse ki bana olmaz. Geçmişte örnekleri de var. Kimse sanmasın ki bu İmamoğlu'nun, CHP'nin meselesidir. Bu mesele beka meselesidir. Biz onun için feryat ediyoruz. Yargının denetleyemediği bir iktidar olursa mutlaka yozlaşma ve çürüme sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de mahveder. Türkiye gerçek bir hukuk devletini ve demokrasiyi inşa edecek kabiliyete sahip bir ülkedir.

BAŞSAVCI GÜRLEK'E SESLENDİ: SÖKÜP ATACAĞIZ

Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın.