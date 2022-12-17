Ekrem İmamoğlu'na ceza veren hâkimle fotoğrafı çıkan AKP'li yönetici konuştu: 'Ev alacaktı'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası veren hâkim Mehdi Komşul'la çekilmiş fotoğrafı bulunan AKP'lilerden biri olan AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp, söz konusu fotoğrafın 2018 yılında bir mekanda çekildiğini söyledi.

Gazete Duvar'da Hacı Bişkin'in haberine göre, fotoğrafı çeken kişinin oturdukları mekanın sahibi ve hemşehrisi olduğunu belirten Özalp, "Hâkim Komşul'u nereden tanıyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fotoğraf kahvaltı salonunda çekildi. Mekan sahibi çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış. Bunda bir sakınca yok. Ben o dönem AK Parti üyesiydim. Hâkim Bey'i tanıyorum. Herkesin tanıdığı savcılar, hâkimler var. Hayretler içerisindeyim. Bu fotoğraf neden gündem konusu oldu? Ben gayrimenkul işleriyle uğraşıyorum. Hâkim Bey de o dönem bir ev almak istiyordu. Bu vesileyle tanıştık. O dönem AK Parti yönetiminde yer almıyordum."

NELER KONUŞULDU?

"Hâkim Komşul'la fotoğrafın çekildiği gün neler konuştunuz" sorusuna Özalp, "Hâkim Bey yatırım amaçlı kendisine bir daire arıyordu. Sadece bunu konuştuk" yanıtını verdi.

"2018'den sonra Komşul'la görüştünüz mü, görüştüyseniz neler konuştunuz" sorusuna ise Özalp şu yanıtı verdi: "Kendisi telefonla aradı. 'Yatırımlık bir şey var mı' diye sordu. Sonrasında koronavirüsü döneminde bir görüşmemiz oldu. Burada da sağlık durumlarını konuştuk o kadar. Bunların dışında aramızda siyasi veya başka herhangi bir konuşma gerçekleşmedi. Sonrasında iletişim kurmadık. Bizim de ailemiz, dostlarımız var. CHP'li arkadaşlarım var. Bu fotoğrafın siyasete malzeme yapılması ayıp bir şey. CHP'li arkadaşların şu an yaptığı etik değil. Benim de kişisel ve özel haklarım var. Bunun gündem olması güzel olmaz."