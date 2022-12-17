Bütçe maratonunun son gününe Ekrem İmamoğlu’na ceza kararı damga vurdu

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün, AKP’li Zafer Işık’ın yumruk atmasıyla hastanelik olduğu saldırıdan, çok sert tartışmalara kadar onlarca gerginliğine sahne olan ve hemen hemen bütçenin hiç konuşulmadığı TBMM Genel Kurulu’ndaki 12 günlük bütçe maratonu dün sona erdi. TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Genel Kurul’a genel başkanlardan sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU

TBMM Genel Kurulu’nun, 5 Aralık Pazartesi günü başladığı bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğini kaydeden Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 21 birleşim ve 70 oturum yapıldığını ve bu oturumlarda toplam 229 saat 34 dakika çalışıldığını ve 8 bin 467 sayfa tutanak tutulduğunu belirtti. Şentop, bütçenin Genel Kurul’daki görüşmelerinde ise milletvekillerinin toplam 134 saat 20 dakikaya ve 6 bin 187 sayfa tutanağa karşılık gelen “yoğun bir çalışma temposu” sergilediklerini dile getirdi.

"HASTALIKLI İRADE"

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı damgasını vurdu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararını eleştirerek, “İstanbul seçimlerini iptal eden hastalıklı irade, bu kararın arkasında yine kendisini göstermiş ve Ekrem İmamoğlu’na hukuka uymayan bu ceza verilmiştir. Bu kararın arkasında iktidarın siyasi aklı yoktur, iktidarın siyasi akılsızlığı vardır” dedi.

CHP milletvekili İlhan Kesici de kararı “hukukun çok ileri derecede zorlandığı bir durum” ifadeleriyle eleştirerek şunları söyledi:

"HUKUKİ GARABET"

“Bu karar İstanbul halkının demokratik iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Hiç kimseye hayır getirmez. İnanıyoruz ki, üst mahkemeden bu hukuki garabeti bir an önce düzelteceklerdir. Bu durumlara tenezzül edenler için bir büyük ozanımızın hoş bir deyişini arz etmek istiyorum. Tilki gölgesinde yatmanın ve buralardan meden ummanın anlamı yok.”

DERVİŞOĞLU’YLA SOHBET ETTİ

Bütçe görüşmelerinin son gününe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Genel Kurul salonuna girerken Bahçeli ile tokalaştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Bahçeli, oturdukları yerden selamlaşarak kısa süre sohbet etti.