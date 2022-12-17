Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davasında usule ve yasaya aykırılıklar tespit edildi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Savcılık 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti. İmamoğlu’na verilen cezada usule ve yasaya aykırılıklar olduğu ortaya çıktı. Hukukçular Ruşen Gültekin ve Celal Ülgen, karardaki usule ve yasaya aykırılıkları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

CEZA ARTIRIMI HATALI

Celal Ülgen

İmamoğlu’na verilen 1 yıl 6 aylık ceza, TCK’nin “125/6” maddesi uyarınca altıda bir oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Avukat Ülgen, ilgili maddede “125/6” diye bir bent olmadığına dikkat çekti. Ülgen, “Kararda TCK’de olmayan bir bentten ceza artırımı yapıldı. İmamoğlu’nun savunma avukatları da bunu gördü. Kararda 125/4 yazmak yerine 125/6 yazıldı. Bu bir yazım hatasından ibaret de olabilir. Bunun düzeltilmesi ancak istinaf yolu ile olacağından ve ceza hesaplarken hesaplama yanlışlıkları da yapılabileceğinden savcının istinaf talebi doğrudur. Ancak 4 yıl 1 ay hapis istediği bu davada talebi az bulmak yerine yapılan hesaplama yanlışlıklarını ve fazla ceza tayinini gerekçe göstermesi toplumda duyulan infialin ve tepkinin doğal bir sonucudur. İmamoğlu’nun vekillerinin istinaf talepleri doğrultusunda istinaf mahkemesi yeniden yargılamaya gerek duymadan bu hatayı düzeltebilir” dedi.

Avukat Gültekin ise mahkemenin usulden de hatalar yaptığını belirterek “Ekrem İmamoğlu hakkında, kadın cinayetlerinde bile sanığa uygulanan 62. madde uygulanmamış. Yani takdiri indirim yapılmamış. Bu da istinaf sebebi haline getirilebilir” diye konuştu.

Ruşen Gültekin

SEÇİMDEN ÖNCE SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı ilan edilip edilemeyeceği de tartışma konusu oldu. Avukat Ruşen Gültekin, normal şartlarda istinaf mahkemesi ve Yargıtay sürecinin iki yılda tamamlandığını belirterek “Ancak siyasi içerikli bir durum olduğunda yargının süreci 35-40 gün içerisinde de talimatla sonuçlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir öngörüde bulunamıyoruz. Çünkü hukukun değil siyasetin egemen olduğu bir alanda konuşuyoruz. Seçimden önce İmamoğlu’nu siyasi yasaklı ilan edebilirler. Mart sonu bu işi bitirebilirler” dedi.