İmamoğlu gözaltısına karşı yurttaşlar sokakta: İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:27

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok İBB yöneticisinin gözaltına alınmasına yurt genelinde tepkiler büyüyor.

İlk kitlesel tepki, İzmir'de CHP İl Başkanlığı önünde gerçekleşti. Yurttaşlar il binasının önünde toplanarak gözaltılara tepki için bir araya geldi.

''FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA''

İzmir'de toplanan kalabalığın ''Faşizme karşı omuz omuza'' sloganı attığı görüldü.