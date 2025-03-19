İmamoğlu gözaltısına karşı yurttaşlar sokakta: İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir çok ismin gözaltına alınmasıyla ilgili ilk kitlesel tepki İzmir'den geldi.

İmamoğlu gözaltısına karşı yurttaşlar sokakta: İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
Abone Ol google-news
Ece İçmez
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok İBB yöneticisinin gözaltına alınmasına yurt genelinde tepkiler büyüyor. 

İlk kitlesel tepki, İzmir'de CHP İl Başkanlığı önünde gerçekleşti. Yurttaşlar il binasının önünde toplanarak gözaltılara tepki için bir araya geldi. 

''FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA''

İzmir'de toplanan kalabalığın ''Faşizme karşı omuz omuza'' sloganı attığı görüldü. 

 

 

 


Etiketler: #CHP #İzmir #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Gürkan Akgün kimdir? İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün neden gözaltına alındı?

Gürkan Akgün kimdir? İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün neden gözaltına alındı?
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidiyor

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gidiyor
Ekrem İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Özgür Çelik'ten Vatan Caddesi'nde flaş açıklama: 'Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor!'

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Özgür Çelik'ten Vatan Caddesi'nde flaş açıklama: 'Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler