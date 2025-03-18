Özgür Çelik’ten yurttaşlara çağrı: ‘Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım!’
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine yurttaşları yarın saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yarın İstanbul'da yapılacak olan toplu açılış töreninde İmamoğlu'nu savunmak adına yurttaşları davet etti.
Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"
Etiketler: #Özgür Çelik #Ekrem İmamoğlu
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