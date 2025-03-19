Özgür Çelik açıkladı: Özgür Özel ve CHP'liler Vatan Emniyet'e gidiyor!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını, tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'te gideceğini ifade etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen opreasyonla gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında konuşan Çelik, İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğünü açıkladı.
"YOLLARI KESMİŞ DURUMDALAR!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltı haberini aldıktan sonra yola çıktığını belirten Çelik şöyle konuştu:
"Vatan Caddesi'ne girmeye çalışıyorum, yolları kesmiş durumdalar. Genel Başkanımız İstanbul'a geliyor. Tüm CHP'liler Vatan Emniyet'e ve Saraçhane'ye gidiyorlar."
Etiketler: #Özgür Çelik #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu
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