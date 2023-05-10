Bakan Kurum da 'ama'lı konuştu: Erzurum’a şov yapmaya gidersen millet de seni başının üstünde taşımaz

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:16

Güncelleme: 10.05.2023 - 23:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de bulunan Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti. Erzurum'a yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Kurum, “Erzurum; millî mücadelemizin kalesi, Anadolu’nun kilidi, Türkiye’nin tapusu, dirilişin şehri, direnişin sembolü Nene Hatun’un memleketidir. Eşsiz tarihi, zenginlikleriyle, bereketli topraklarıyla, çalışkan, mert insanıyla ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir. Selçuklu ve Osmanlı mirası kadim şehrimiz Erzurum’a katkı sağlamak, dadaşların alın teri dökerek yazdığı tarihe destek olmak için büyük gayret içerisindeyiz. Erzurum’umuza, Erzurum’un yiğit insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Erzurum da her zaman büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzde yanımızda oldu, ‘Cumhur İttifakı’ dedi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü destekçisi oldu. Bugün siz kıymetli Erzurumlu kardeşlerimizle birlikte, bu aziz şehri tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle geleceğe taşıyoruz. Bu anlamda Erzurum’a son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Sadece bakanlık olarak; Erzurum’da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar toplam 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Erzurum’da TOKİ’miz de harıl harıl çalışıyor. Tam 10 bin konutu sosyal donatılarıyla beraber tamamladık, Erzurumlu kardeşlerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BİZDEN NE İSTERSE ONU YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, “Erzurum’a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırdık. Kale etrafındaki millet bahçesini Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Narmanlı Camisinden Hacı Cuma’ya kadar birleştirerek; yeşili ve tarihi buluşturduk. Bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırdık. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuşurken; buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Yine Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz. Elhamdülillah tüm bu projelerle; Erzurum’un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkânlarını yeniliyor; ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz" diye konuştu.

'OLAYLARI TASVİP ETMİYORUZ' DEDİ AMA...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, “Her türlü ikbal kaygısıyla İstanbul dışında bütün şehirlere gitmeye çalışanlar muhakkak ki Erzurum’un değerini, kıymetini bilemezler. Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da yaşanılan bir hadise oldu. Bu hadise sonrasında da valimizi, belediye başkanımızı, Erzurumlu kardeşlerimizi suçlayan ifadeler gördük. Sen eğer Erzurum’un ağırlığını bilmezsen, milli mücadele şehrinin değerini, kıymetini bilmeyip oraya şov yapmaya gelirsen millet de seni başının üstünde taşımaz. En önemlisi de bunu Erzurum’a mal etmeye çalışıyorsunuz. Biz bu olayları tasvip etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Kim olursa olsun kesinlikle böyle bir provakasyon Erzurum’un güzel insanlarına mal edilemez. Erzurum her zaman duruşuyla örnek olmuştur. Ama siz gidip Erzurum’da şov yapmaya çalışırsanız, size gösterilen yer dışında başka işlerle uğraşırsanız, işin sonunda da Erzurumluyu itham ederseniz Erzurumlu da size 14 Mayıs’ta gereken cevabı verir" diye konuştu.