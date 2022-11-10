Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Cumhuriyet'e borçluyuz

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:51

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bugün düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen ‘Atatürk'ü Anma Programı’na katıldı.

CRR’den Dolmabahçe Sarayı’na geçen Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ziyaret sırasında Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu’na eşlik etti.

Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2. YÜZYILDA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

İmamoğlu, bu anlarda duygularını, sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayında, "Rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun Ata’mızın. Çok borçluyuz Cumhuriyet’e. Önümüzdeki 2. yüzyılda çok çalışacağız. Mutlak başarılı olmalıyız” diyerek anlattı.

Dolmabahçe Sarayı’nın ardından aynı bölgedeki Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii’ne geçen heyet, Atatürk için okutulan ‘10 Kasım Mevlidi’ne katıldı