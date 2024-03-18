Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'u hedef alarak, "8 kilometre yalanını ortaya atanlar hadlerini bilecek, özür dileyecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:24
Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu. İmamoğlu konuşmasına 18 Mart Çanakkale Zaferi ile başlayarak, "5 yılda 65 km metroyu, 62 istasyonu sizlerin de bize kattığı güçle tamamladık. Bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmemizin bir yolu olarak görüyorum" dedi.

"ÇILDIRIYORLAR"

Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un "8 kilometre metro hattı yaptı" söylemine de yanıt verdi. İmamoğlu, "Bizden önce 25 yılda yapılan 122 km metro hattının yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık, bunun için çıldırıyorlar. 8 kilometre yalanını ortaya atanlar hadlerini bilecek, özür dileceyek

Beni bırakın yerin altında on binlerce insan ter akıttı. Onlardan özür dileyecekler" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİ YOK"

İmamoğlu konuşmasına 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri de anımsatarak, "Bunlar özür dilemezler ama öyle bir yüzleri yok. Hatırlıyorsunuz, İstanbul seçimini iptal ettiler demedikleri lafı bırakmadılar. Yalancı dediler, hırsız dediler, terörist dediler. Ondan sonra da "Siyaseten söyledik" dediler.

İstanbul bu siyaset anlayışını 31 Mart'ta tarihe gömecek. İstanbul bu siyaset anlayışına bırakılmaz. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. Her metroya bir şey katıyoruz. Durağın üzerinde bir kreş bitiriyoruz ve durakta da kent lokantası açıyoruz. Biz 10 yılda 50 yıla bedel iş yapacağız" şeklinde konuştu.


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